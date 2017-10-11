Dwie Korony – Lista kin. Zobacz, czy film jest w Twoim mieście?
Film DWIE KORONY ukazuje nieznane dotąd powszechnie fakty z życia o. Maksymiliana Kolbe, począwszy od jego dzieciństwa, aż do heroicznej decyzji o oddaniu życia za współwięźnia w Auschwitz. Zdjęcia dokumentalne zostały zrealizowane w Polsce, Japonii i we Włoszech. W warstwie fabularnej filmu występują znakomici polscy aktorzy: Adam Woronowicz, Cezary Pazura, Maciej Musiał, Antoni Pawlicki, Dominika Figurska, Sławomir Orzechowski i inni.
W części dokumentalnej filmu DWIE KORONY wypowiadają się znawcy życia o. Maksymiliana: osoby duchowne i świeckie, między innymi Kazimierz Piechowski, który spotkał o. Maksymiliana w czasie pobytu w obozie, a słowa, które od niego wówczas usłyszał przemieniły go i ukierunkowały duchowo na całe życie…
DWIE KORONY – dokument fabularyzowany
PREMIERA: 13.10.2017r.
Lista kin grających DWIE KORONY
DWIE KORONY – TWO CROWNS·10 PAŹDZIERNIKA 2017
GORLICE KINO KOLORY MAŁOPOLSKIE KINO KOLORY, UL. KOŁŁĄTAJA 16, 38-300 GORLICEŁOMŻA KINO MILLENIUM PODLASKIE KINO MILLENIUM UL.WOJSKA POLSKIEGO 7, 18-400 ŁOMŻASZCZECINEK KINO WOLNOŚĆ ZACHODNIOPOMORSKIE KINO WOLONOŚĆ UL. WYSZYŃSKIEGO 65 78-400 SZCZECINEKBIAŁA PODLASKA KINO MERKURY LUBELSKIE KINO MERKURY UL.BRZESKA 43 21-500 BIAŁA PODLASKASIEDLCE NOVEKINO MAZOWIECKIE KINO NOVEKINO SIELDCE UL. WISZNIEWSKIEGO 4, 08-110 SOEDLCESZCZECIN KINO PIONIER 1907 ZACHODNIOPOMORSKIE PIONIER SP.J. J.MIŚKIEWICZ, W.SZEWCZYK UL. WOJSKA POLSKIEGO 2 70-470 SZCZECIN NIP: 852-050-68-10BRANIEWO BRANIEWSKIE CENTRUM KULTURY WARMIŃSKO-MAZURSKIE BRANIEWSKIE CENTRUM KULTURY UL. KATEDRALNA 9 14-500 BRANIEWOELBLĄG KINO ŚWIATOWID WARMIŃSKO-MAZURSKIE KINO ŚWIATOWID PL. K. JAGIELLOŃCZYKA 1 82-300 ELBLĄGŁUKÓW KINO ŁUKÓW LUBELSKIE KINO ŁUKÓW UL. KS. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 20 21-400 ŁUKÓWPOZNAŃ KINO MALTA WIELKOPOLSKIE KINO MALTA, UL. RYBAKI 6A , 61-883 POZNAŃZAMOŚĆ CKF STYLOWY LUBELSKIE CKF STYLOWY UL. ODRODZENIA 9 22-400 ZAMOŚĆWROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM FILMOWE DOLNOŚLĄSKIE DCF UL. PIŁSUDSKIEGO 64A, 50-020 WROCŁAWSUWAŁKI CINEMA LUMIERE PODLASKIE CIENEMA LUBIERE UL. DWERNICKIEGO 15 LOK. 301 16-400 SUWAŁKIZŁOTORYJA KINO AURUM DOLNOŚLĄSKIE KINO AURUM PL. REYMONTA 5 59-500 ZŁOTORYJAWAŁBRZYCH APOLLO DOLNOŚLĄSKIE KINO APOLLO UL. ARMII KRAJOWEJ 42 58-302 WAŁBRZYCHŻARY PIONIER LUBUSKIE KINO PIONIER UL. PODCHORĄŻYCH 30 68-200 ŻARYJELENIA GÓRA LOT DOLNOŚLĄSKIE KINO LOT UL. POCZTOWA 11/12 58-500 JELENIA GÓRALUBAŃ ŚLĄSKI WAWEL DOLNOŚLĄSKIE „KINO „”WAWEL”” UL. 7 DYWIZJI 15 59-800 LUBAŃ ŚL.”GŁOGÓW JUBILAT DOLNOŚLĄSKIE KINO JUBILAT PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 3 67-200 GŁOGÓWŚWIECIE KINO WRZOS KUJAWSKO-POMORSKIE OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI STUDYJNE KINO CYFROWE WRZOS UL. WOJSKA POLSKIEGO 139, 86-100 ŚWIECIELEGNICA PIAST DOLNOŚLĄSKIE KINO PIAST UL. BISKUPIA 5 59-220 LEGNICASANDOMIERZ KINO STARÓWKA ŚWIĘTOKRZYSKIE SANDOMIERSKIE CENTRUM KULTURY KINO STARÓWKA UL. RYNEK 25/26 27-600 SANDOMIERZWAŁCZ TĘCZA ZACHODNIOPOMORSKIE KINO TĘCZA UL. BYDGOSKA 4 78-600 WAŁCZLUBARTÓW LEWART LUBELSKIE KINOLEWART, UL. RYNEK II 1, 21-100 LUBARTÓWSANOK SDK PODKARPACKIE SDK W SANOKU UL MICKIEWICZA 24 38-500 SANOKJAROSŁAW IKAR PODKARPACKIE KINO IKAR PL. A. MICKIEWICZA 6 37-500 JAROSŁAWŚWIDNIK LOT LUBELSKIE MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, KINO LOT AL. LOTNIKÓW POLSKICH 24, 21-040 ŚWIDNIKSTARGARD STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY ZACHODNIOPOMORSKIE STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY UL.PIŁSUDSKIEGO 105 73-110 STARGARDRAWA MAZOWIECKA ROMA ŁÓDZKIE MIEJSKI DOM KULTURY-KINO „ROMA” UL.KRAKOWSKA 6C 96-200 RAWA MAZOWIECKACIECHANÓW ŁYDYNIA MAZOWIECKIE KINO ŁYDYNIA UL. STRAŻACKA 5, 06-400 CIECHANÓWOSTROŁĘKA JANTAR MAZOWIECKIE KINO JANTAR 07 -410 OSTROŁĘKA UL. INWALIDÓW WOJENNYCH 23GDYNIA GDYŃSKIE CENTRUM FILMOWE POMORSKIE GDYŃSKIE CENTRUM FILMOWE – KINO, PLAC GRUNWALDZKI 2, 81-365 GDYNIABOGATYNIA KADR DOLNOŚLĄSKIE KINO KADR UL. II ARMII W.P. 1 59-920 BOGATYNIAKĘTY DK MAŁOPOLSKIE DOM KULTURY W KĘTACH 32-650 KĘTY, UL. ŻWIRKI I WIGURY 2ABŁONIE BAJKA MAZOWIECKIE CENTRUM KULTURY W BŁONIU UL. JANA PAWŁA II 1B 05-870 BŁONIEEŁK PLANET CINEMA WARMIŃSKO-MAZURSKIE PLANET CINEMA EŁK PLAC MIEJSKI 2, 19-300 EŁKKOŁO KINO NAD WARTĄ WIELKOPOLSKIE MDK – KINO „NAD WARTĄ” UL.SŁOWACKIEGO 5 ,62-600 KOŁOBUK WIELKOPOLANIN WIELKOPOLSKIE KINO WIELKOPOLANIN PLAC ST. RESZKI 29 64-320 BUKLUBLIN BAJKA LUBELSKIE KINO BAJKA UL. RADZISZEWSKIEGO 8 20-039 LUBLINKOŚCIERZYNA REMUS POMORSKIE KINO „ REMUS” UL. 3-GO MAJA 9 83-400 KOŚCIERZYNACIESZYN PIAST ŚLĄSKIE KINO „PIAST” UL. RATUSZOWA 1 43-400 CIESZYNWŁODAWA KINO WDK LUBELSKIE KINO WDK UL. PIŁSUDSKIEGO 1022-200 WŁODAWABOCHNIA REGIS MAŁOPOLSKIE KINO REGIS UL. REGIS 1 32-700 BOCHNIAKIELCE MOSKWA ŚWIĘTOKRZYSKIE KINO MOSKWA UL. STASZICA 5, 25-008 KIELCEPRZEMYŚL CENTRUM PODKARPACKIE CENTRUM KULTURALNE W PRZEMYŚLU UL. STANISŁAWA KONARSKIEGO 9 37-700 PRZEMYŚLWEJHEROWO WCK POMORSKIE WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY UL. SOBIESKIEGO 255, 84-200 WEJHEROWODĄBROWA TARNOWSKA SOKÓŁ MAŁOPOLSKIE SOKÓŁ, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA, UL. KOŚCIUSZKI 11PRUSICE PRUSICKI OBIEKT MULTIFUNKCYJNY DOLNOŚLĄSKIE PRUSIECKI OBIEKT MULTIFUNKCYJNY UL. JANA PAWŁA II 7 55-110 PRUSICETARNÓW KINO MILLENIUM MAŁOPOLSKIE CENTRUM SZTUKI MOŚCICE UL. TRAUGUTTA 1 33-101 TARNÓWWARSZAWA ADA MAZOWIECKIE ADA KINO STUDYJNE UL. KS. JULIANA CHROŚCICKIEGO 14 02-421 WARSZAWASTALOWA WOLA WRZOS PODKARPACKIE KINO WRZOS UL. 1 SIERPNIA 9 37-450 STALOWA WOLAMORĄG MORĄSKI DOM KULTURY WARMIŃSKO-MAZURSKIE MORĄSKI DOM KULTURY UL. MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄGŁOWICZ KINO FENIX ŁOWICKI OŚRODEK KULTURY ŁÓDZKIE KINO FENIX ŁOWICKI OŚRODEK KULTURY UL. PODRZECZNA 20 99-400 ŁOWICZMIĘDZYZDROJE EVA ZACHODNIOPOMORSKIE KINO EVA HEUREKA SP. Z O.O. UL. BOH. WARSZAWY 19 72-500 MIĘDZYZDROJEWYSZKÓW WOK-HUTNIK MAZOWIECKIE WYSZKOWSKI OŚRODEK KULTURY „HUTNIK”, UL. PROSTA 7, 07-200 WYSZKÓWBOLESŁAWIEC KINO FORUM DOLNOŚLĄSKIE KINO FORUM PL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1C 59-700 BOLESŁAWIECBRZESKO PLANETA MAŁOPOLSKIE UL.POMIANOWSKA 2B, 32-800 BRZESKO KRAKÓW MIKRO MAŁOPOLSKIE KINO MIKRO UL. LEA 5 30-046 KRAKÓWWARSZAWA LUNA MAZOWIECKIE KINO LUNA UL. MARSZAŁKOWSKA 28 00-576 WARSZAWA TARNÓW KINO MARZENIE MAŁOPOLSKIE MARZENIE UL. STASZICA 4, 33-100 TARNÓWTRZEBNICA KINO POLONIA DOLNOŚLĄSKIE KINO POLONIA UL. PRUSICKA 12 55-100 TRZEBNICAŻORY KINO „NA STARÓWCE” ŚLĄSKIE KINO „NA STARÓWCE”, UL. KOŚCIUSZKI 3, 44-240 ŻORYZAKOPANE SOKÓŁ MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓŁ GNIZDO W ZAKOPANEM UL. ORKANA 2, 34-500 ZAKOPANEOSTRÓW WIELKOPOLSKI KOMEDA WIELKOPOLSKIE KINO KOMEDA 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, AL.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 22KROSNO KINO SOKÓŁ PODKARPACKIE KINO SOKÓŁ UL. GRODZKA 15 38-400 KROSNOMSZCZONÓW MSZCZONOWSKI OSRODEK KULTURY MAZOWIECKIE MSZCZONOWSKI OŚRODEK KULTURY UL.WARSZAWSKA 33, 96-320 MSZCZONÓWWARSZAWA WISŁA MAZOWIECKIE KINO WISŁA PL. WILSONA 2 01-615 WARSZAWANOWY SĄCZ SOKÓŁ MAŁOPOLSKIE KINO SOKÓŁ UL. DŁUGOSZA 3 33-300 NOWY SĄCZWĘGRÓW WĘGROWSKI OŚRODEK KULTURY MAZOWIECKIE KINO KONGRES UL. MICKIEWICZA 4A 07-100 WĘGRÓWŁÓDŹ CHARLIE ŁÓDZKIE KINO CHARLIE UL. PIOTROWSKA 203/205 90-451 ŁÓDŹZDUŃSKA WOLA RATUSZ ŁÓDZKIE KINO RATUSZ, PLAC WOLNOŚCI 26 98-220 ZDUŃSKA WOLAPIASTÓW KINO BAŚŃ MAZOWIECKIE KINO BAŚŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA W PIASTOWIE UL. WARSZAWSKA 24 05-820 PIASTÓWSKIERNIEWICE POLONEZ ŁÓDZKIE KINO POLONEZ UL. WITA STWOSZA 2/4 96-100 SKIERNIEWICESZAMOTUŁY KINO HALSZKA WIELKOPOLSKIE KINO HALSZKA UL. DWORCOWA 43 64-500 SZAMOTUŁYMYŚLENICE MYŚLENICKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU (MUZA?) MAŁOPOLSKIE MYŚLENICKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU, PIŁSUDSKIEGO 20,32-400 MYŚLENICEWŁOSZCZOWA MUZA ŚWIĘTOKRZYSKIE DOM KULTURY WE WŁOSZCZOWIE UL. WIŚNIOWA 19, 29-100 WŁOSZCZOWAŻYRARDÓW LEN MAZOWIECKIE KINO LEN PLAC JANA PAWŁA II NR 3 96-300 ŻYRARDÓW NIP: 838-000-68-97RYKI RENESANS LUBELSKIE KINO RENESANS W RYKACH UL.WARSZAWSKA 25 08-500 RYKISULEJÓWEK KURTYNA MAZOWIECKIE KINO KURTYNA UL. ARMII KRAJOWEJ 34, 05-071 SULEJÓWEKTOMASZÓW MAZ. WŁÓKNIARZ ŁÓDZKIE KINO WŁOKNIARZ 97-200 TOMASZÓW MAZ., UL. MOŚCICKIEGO 6NOWY TARG TATRY MAŁOPOLSKIE KINO TATRY, UL. JANA KAZIMIERZA 17, 34-400 NOWY TARGCZĘSTOCHOWA OKF ILUZJA ŚLĄSKIE OKF ILUZJA AL. NMP 64 42-200 CZĘSTOCHOWAPOZNAŃ APOLLO WIELKOPOLSKIE KINO APOLLO UL. RATAJCZYKA 18 61-815 POZNAŃBEŁCHATÓW KULTURA ŁÓDZKIE KINO KULTURA PL. NARUTOWICZA 1A 97-400 BEŁCHATÓWBYTÓW ALBATROS POMORSKIE KINO ALBATROS UL. WOJSKA POLSKIEGO 12 77-100 BYTÓWKRAKÓW KIJÓW MAŁOPOLSKIE KINO KIJÓW AL. KRASIŃSKIEGO 34 KRAKÓWCHODZIEŻ NOTEĆ WIELKOPOLSKIE KINO NOTEĆ UL. STRZELECKA 15 64-800 CHODZIEŻGOSTYŃ HUTNIK WIELKOPOLSKIE GOSTYŃSKI OŚRODEK KULTURY ‘HUTNIK”, HUTNIKA 4, 63-800 GOSTYŃGRODZISK MAZOWIECKI OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI MAZOWIECKIE OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI, UL. SPÓŁDZIELCZA 9, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKIGRYFINO KINO GRYF ZACHODNIOPOMORSKIE GRYFIŃSKI DOM KULTURY UL.SZCZECIŃSKA 17, 74-100 GRYFINOKATOWICE KOSMOS ŚLĄSKIE KINO KOSMOS, UL. SOKOLSKA 66, 40-087 KATOWICEKONIN CENTRUM WIELKOPOLSKIE KINO CENTRUM PLA NIEPODLEGŁOŚCI 1, 62-510 KONINKRAKÓW ARS MAŁOPOLSKIE KRAKOWSKIE CENTRUM KINOWE ARS UL. ŚW. TOMASZA 11 31-018 KRAKÓWKROSNO ARTKINO PODKARPACKIE ARTKINO UL. BIESZCZADZKA 1 38-400 KROSNOKROTOSZYN PRZEDWIOŚNIE WIELKOPOLSKIE KINO PRZEDWIOŚNIE, UL. AL. POWST. WLKP. 18, 63- 700 KROTOSZYNTRZCIANKA KINO – OSIEDLOWE WIELKOPOLSKIE KINO – OSIEDLOWE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWALOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWA 64 – 980 TRZCIANKA OS. SŁOWACKIEGO 24CZARNKÓW ŚWIATOWID WIELKOPOLSKIE KINO „ŚWIATOWID”, UL. KOŚCIUSZKI 60, 64-700 CZARNKÓWIŁAWA IŁAWSKIE CENTRUM KULTURY WARMIŃSKO-MAZURSKIE IŁAWSKIE CENTRUM KULTURY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13 A 14-200 IŁAWAMIĘDZYRZECZ MOK LUBUSKIE MIEJSKI OŚRODEK KULTURY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 30 66-300 MIĘDZYRZECZSOCHACZEW MAZOWSZE MAZOWIECKIE KINO „MAZOWSZE” UL. CHOPINA 101 96-503 SOCHACZEWKATOWICE ŚWIATOWID ŚLĄSKIE KINO ŚWIATOWID UL. 3 MAJA 7 40-096 KATOWICERZESZÓW ZORZA PODKARPACKIE KINO ZORZA UL.3 MAJA 28 35-030 RZESZÓWCHOJNICE KINGSAJZ POMORSKIE KINO KINGSAJZ UL. GDAŃSKA 14, 89-600 CHOJNICEWARSZAWA ATLANTIC MAZOWIECKIE KINO ATLANTIC UL. CHMIELNA 33 00-021 WARSZAWAOŚWIĘCIM NASZE KINO MAŁOPOLSKIE NASZE KINO UL. ŚNIADEKIEGO 24, 32-600 OŚWIĘCIMWARSZAWA STACJA FALENICA MAZOWIECKIE STACJA FALENICA, UL. PATRIOTÓW 44A, 04-912 WARSZAWAMYSŁOWICE OH KINO ŚLĄSKIE OHKINO UL. KATOWICKA 64 41-400 MYSŁOWICESIERPC JUTRZENKA MAZOWIECKIE KINO „JUTRZENKA” CENTRUM KULTURY I SZTUKI W SIERPCU UL. PIASTOWSKA 39 SIERPC 09-200JANÓW LUBELSKI JANOWSKI OŚRODEK KULTURY LUBELSKIE JANOWSKI OŚRODEK KULTURY UL. JANA PAWŁA II, 23-300 JANÓW LUBELSKITUCHÓW KINO PROMIEŃ MAŁOPOLSKIE KINO PROMIEŃ TUCHÓW UL. CHOPINA 10, 33-170 TUCHÓWKRAKÓW KINO SFINKS MAŁOPOLSKIE KINO SFINKS OŚRODEK KULTURY IM. C.K.NORWIDA OS. GÓRALI 5 31-959 KRAKÓWZAGÓRÓW MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY WIELKOPOLSKIE MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY UL. WOJSKA POLSKIEGO 13 62-410 ZAGÓRÓWPUŁAWY SYBILLA LUBELSKIE KINO „SYBILLA” ALEJA PARTYZANTÓW 6, 24-100 PUŁAWY PABIANICE TOMI ŁÓDZKIE KINO TOMIGDAŃSKA 495-200 PABIANICEUSTKA DELFIN POMORSKIE UL. MARYNARKI POLSKIEJ 82 76-270 USTKAŁÓDŹ SZPULKA ŁÓDZKIE KINO SZPULKA ŁDK ŁÓDZKI DOM KULTURY UL. TRAUGUTTA 18 90-113 ŁÓDŹWARSZAWA PRAHA MAZOWIECKIE KINO PRAHA UL. JAGIELLOŃSKA 26 03-719 WARSZAWAKĘDZIERZYN-KOŹLĘ TWIERDZA OPOLSKIE TWIERDZA UL. SKARBOWA 10, 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLESTARACHOWICE KULTURA ŚWIETOKRZYSKIE KINO KULTURA, UL. RADOMSKA 21, 27-200 STARACHOWICERADZYŃ PODLASKI ORANŻERIA LUBELSKIE KINO ORANŻERIA W RADZYNIU PODLASKIM UL. JANA PAWŁA II 4 21-300 RADZYŃ PODLASKIRYPIN RYPIŃSKI DOM KULTURY KUJAWSKO-POMORSKIE RYPIŃSKI DOM KULTURY UL. WARSZAWSKA 8, 87-500 RYPINKALISZ KINO CENTRUM WIELKOPOLSKIE CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU UL. ŁAZIENNA 6 62-800 KALISZKRYNICA JAWORZYNA II MAŁOPOLSKIE JAWORZYNA II UL. PIŁSUDSKIEGO 19 33-380 KRYNICA-ZDRÓJKUTNO KDK ŁÓDZKIE KINO KUTNOWSKIEGO DOMU KULTURY, UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 4, 99-302 KUTNONYSA CINEMA 3D OPOLSKIE PLUS-CONSULTS RYNEK 15, 48-300 NYSAOLSZTYN AWANGARDA II WARMIŃSKO-MAZURSKIE KINO STUDYJNE AWANGARDA 2 10 -959 OLSZTYN PL . JANA PAWŁA II 2/3OSTRÓW MAZ. OSTROVIA MAZOWIECKIERABKA ZDRÓJ ŚNIEŻKA MAŁOPOLSKIE UL.NOWY ŚWIAT 8 34-700 RABKA ZDRÓJSIERADZ SCK ŁÓDZKIE SIERADZKIE CENTRUM KULTURY UL. DOMINIKAŃSKA 19, 98-200 SIERADZWOŁOMIN KULTURA MAZOWIECKIE KULTURA UL. MICKIEWICZA 9 05-200 WOŁOMINŚRODA WIELKOPOLSKA BASZTA WIELKOPOLSKIE KINO BASZTA UL. DĄBROWSKIE 19, 63-000 ŚRODA WLKP.KRAŚNIK METALOWIEC LUBELSKIE KINO „METALOWIEC” AL. NIEPODLEGŁOŚCI 44 23-204 KRAŚNIKNAŁĘCZÓW CISY LUBELSKIE KINO CISY NAŁĘCZOWSKI OŚRODEK KULTURY UL. LIPOWA 6, 24-150 NAŁĘCZÓWBIŁGORAJ KINO BCK BIŁGORAJ LUBELSKIE KINO BCK BIŁGORAJ UL. KOŚCIUSZKI 16 23-400 BIŁGORAJKRASNYSTAW KINO MORSKIE OKO LUBELSKIE KINO MORSKIE OKO UL. OKRZEI 10, 22- 300 KRASNYSTAWPYRZYCE PYRZYCKI DOM KULTURY ZACHODNIOPOMORSKIE PYRZYCKI DOM KULTURY PL. WOLNOSCI 3, 74-200 PYRZYCEKĘDZIERZYN-KOŹLĘ CHEMIK OPOLSKIE CHEMIK UL. JANA PAWŁA II 27, 47-220 KĘDZIERZYN KOŹLELUBAWA KINO POKÓJ WARMIŃSKO-MAZURSKIE KINO POKÓJ UL. KUPNERA 27 14-260 LUBAWAKLUCZBORK BAJKA OPOLSKIE KINO BAJKA UL. PUŁASKIEGO 3 46-200 KLUCZBORKWIELICZKA KAMPUS MAŁOPOLSKIE KINO KAMPUS, UL. PIŁSUDSKIEGO 105 32-020 WIELICZKADRAWSKO POMORSKIE KINO DRAWA ZACHODNIOPOMORSKIE KINO DRAWA, DWORCOWA 2, DRAWSKO POMORSKIE, 78-500TOMASZÓW LUBELSKI KINO KADR LUBELSKIE TOMASZOWSKI DOM KULTURY UL. LWOWSKA 72 22-600 TOMASZÓW LUBELSKIINOWROCŁAW KINOMAX KUJAWSKO-POMORSKIE KINOMAX 88-100 INOWROCŁAW UL. JANA MOLLA 3SZTUM POWIŚLE POMORSKIE SZTUMSKIE CENTRUM KULTURY UL. REJA 13, 82-400 SZTUMGOSTYNIN SIEMOWIT MAZOWIECKIE MIEJSKIE CENTRUM KULTURY KINO SIEMOWIT UL. 18 STYCZNIA 2 09-500 GOSTYNINWARSZAWA KINO OŚRODEK KULTURY ARSUS MAZOWIECKIE KINO OŚRODEK KULTURY ARSUS,02-495 WARSZAWA,UL.TRAKTORZYSTÓW 14RADOMSKO PASJA ŁÓDZKIE UL. BRZEŹNICKA 5 97-500 RADOMSKOCHEŁM ZORZA LUBELSKIE CENTRUM KULTURY FILMOWEJ ZORZA UL. STRAŻACKA 2, 22-100 CHEŁMKRAKÓW PARADOX MAŁOPOLSKIE KINO PARADOX UL. KRUPNICZA 38 31-123 KRAKÓWDĘBICA KOSMOS PODKARPACKIE KOSMOS W DĘBICY UL. IGNACEGO LISA 3 39-200 DĘBICALEŻAJSK MCK PODKARPACKIE MCK W LEŻAJSKU 37-300 LEŻAJSK UL MICKIEWICZA 65BIECZ FARYS PODKARPACKIE FARYS W BIECZU UL KAZIMIERZA WIELKIEGO 13 38-340 BIECZSTALOWA WOLA BALLADA PODKARPACKIE BALLADA W STALOWEJ WOLI UL.STASZICA 14, 37-450 STALOWA WOLASĘDZISZÓW JEDNOŚĆ PODKARPACKIE KINO JEDNOŚĆ W SĘDZISZOWIE, UL. 3 MAJA 26 39-120 SĘDZISZÓWBRZOZÓW SOKÓŁ PODKARPACKIE SOKÓŁ W BRZOZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 3, 36-200 BRZOZÓWLUBACZÓW KINO MELODIA PODKARPACKIE KINO MELODIA UL. KONOPNICKIEJ 2 37-600 LUBACZÓWNOWA DĘBA METALOWIEC PODKARPACKIE METALOWIEC W NOWEJ DĘBIE UL. ŻEROMSKIEGO 2, 39-460 NOWA DĘBAJASŁO JDK PODKARPACKIE JDK W JAŚLE UL. KOŁŁĄTAJA 1, 38-200 JASŁOPRZEWORSK WARSZAWA PODKARPACKIE KINO WARSZAWA W PRZEWORSKU, UL. JAGIELLOŃSKA 10A, 37-200 PRZEWORSKMIELEC GALAKTYKA PODKARPACKIE GALAKTYKA W MIELCU UL.NIEPODLEGOŚCI 7 39-300 MIELECJASTRZĘBIE-ZDRÓJ CENTRUM ŚLĄSKIE KINO CENTRUM AL. PIŁSUDSKIEGO 27, 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJCZECHOWICE ŚWIT ŚLĄSKIE KINO ŚWIT UL. NIEPODLEGŁOŚCI 42, 43-502 CZECHOWICEBYTOM BCK ŚLĄSKIE BC KINO BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY PL. KARIN STANEK 1 41-902 BYTOMBRZESZCZE WISŁA MAŁOPOLSKIE KINO WISŁA, UL. NARUTOWICZA 1, 32-620 BRZESZCZEOŚWIĘCIM PLANET CINEMA MAŁOPOLSKIE PLANET CINEMA UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1, 32-600 OŚWIĘCIMWOLBROM RADOŚĆ MAŁOPOLSKIE RADOŚĆ, UL. LEŚNA 2, 32-340 WOLBROMKRAPKOWICE KDK OPOLSKIE KRAPKOWICKI DOM KULTURY, UL. PRUDNICKA 7, 47-300 KRAPKOWICEWADOWICE CENTRUM MAŁOPOLSKIE KINO CENTRUM UL. TEATRALNA 1 34-100 WADOWICEBIAŁYSTOK KINO RUCHOME LUMIERE PODLASKIE LUMIERE UL. LIPOWA 14/11 15-427 BIAŁYSTOKIŃSKO KINO MORENA ZACHODNIOPOMORSKIE KINO MORENA UL. PRZYBRZEŻNA 1 73-140 IŃSKOBYDGOSZCZ HELIOS KUJAWSKO-POMORSKIE HELIOS BYDGOSZCZ UL. FORDOŃSKA 141 85-739 BYDGOSZCZBIAŁYSTOK HELIOS ALFA PODLASKIE HELIOS BIAŁYSTOK ALFA UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 15, 15-277 BIAŁYSTOKBIELSKO-BIAŁA HELIOS JUROWIECKA PODLASKIE HELIOS BIAŁYSTOK JUROWIECKA UL. JUROWIECKA 1, 15-101 BIAŁYSTOKGDAŃSK HELIOS CENTRUM ALFA POMORSKIE HELIOS CENTRUM ALFA UL. KOŁOBRZESKA 41C, 80-391 GDAŃSKGDYNIA HELIOS GDYNIA CENTRUM RIVIERA POMORSKIE UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 2, 81-304 GDYNIAKALISZ KALISZ HELIOS GALERIA AMBER WIELKOPOLSKIE KALISZ HELIOS GALERIA AMBER UL. GÓRNOŚLĄSKA 82, 62-800 KALISZKIELCE HELIOS KIELCE GALERIA ECHO ŚWIĘTOKRZYSKIE HELIOS KIELCE UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 20, 25-329 KIELCLÓDŹ HELIOS ŁÓDŹ SUKCESJA ŁÓDZKIE HELIOS ŁÓDŹ SUKCESJA AL. POLITECHNIKI 1, 93-590 ŁÓDŹOLSZTYN HELIOS OLSZYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE ALEJA MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 16, 10-576 OLSZTYNOPOLE HELIOS GALERIA SOLARIS OPOLSKIE HELIOS PL. KOPERNIKA 17 45-040 OPOLERZESZÓW GALERIA RZESZÓW PODKARPACKIE HELIOS 35-001 RZESZÓW, AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 44SZCZECIN HELIOS GALERIA KUPIEC ZACHODNIOPOMORSKIE HELIOS UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 9-10 70-250 SZCZECINWROCŁAW HELIOS ALEJA BIELANY PODLASKIE UL. CZEKOLADOWA 7-9, BIELANY WROCŁAWSKIE, 55 – 040 KOBIERZYCEBIAŁYSTOK HELIOS JUROWIECKA PODLASKIE HELIOS BIAŁYSTOK JUROWIECKA UL. JUROWIECKA 1, 15-101 BIAŁYSTOKGDAŃSK HELIOS GDAŃSK METROPOLIA POMORSKIE HELIOS GDAŃSK METROPOLIA KILIŃSKIEGO 4, 80-452 GDAŃSKPOZNAŃ HELIOS POZNAŃ DOLNOŚLĄSKIE PLESZEWSKA 1, 61-136 POZNAŃBIELANY WROCŁAWSKIE MAGNOLIA DOLNOŚLĄSKIE MAGNOLIA PARK, LEGNICKA 58, 54-204 WROCŁAWWARSZAWA SADYBA BEST MALL MAZOWIECKIE UL. POWSIŃSKA 31, 02-903 WARSZAWAKRAKÓW PARK ZAKOPIANKA MAŁOPOLSKIE UL. ZAKOPIAŃSKA 62, 30-418 KRAKÓWKATOWICE PUNKT 44 ŚLĄSKIE UL. GLIWICKA 44, 40-853 KATOWICEWARSZAWA ATRIUM PROMENADA MAZOWIECKIE UL. OSTROBRAMSKA 75C, 04-175 WARSZAWAWARSZAWA CH ARKADIA MAZOWIECKIE AL. JANA PAWŁA II 82, 00-175 WARSZAWATORUŃ CZERWONA DROGA KUJAWSKO-POMORSKIE UL. CZERWONA DROGA 1-6, 87-100 TORUŃŁÓDŹ MANUFAKTURA ŁÓDŹKIE UL. DREWNOWSKA 58, 91-002 ŁÓDŹPOZNAŃ KINEPOLIS WIELKOPOLSKIE UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 72, 61-144 POZNAŃGLIWICE CH GLIWICE ŚLĄSKIE UL. LIPOWA 1, 44-100 GLIWICEBYDGOSZCZ CH FOCUS PARK KUJAWSKO-POMORSKIE UL. JAGIELLOŃSKA 39-47, 85-097 BYDGOSZCZKRAKÓW CH BONARKA MAŁOPOLSKIE UL. KAMIEŃSKIEGO 11, 30-644 KRAKÓWWARSZAWA GALERIA PÓŁNOCNA BIAŁOŁĘKA MAZOWIECKIE ŚWIATOWIDA 17 03-144 WARSZAWACZĘSTOCHOWA CC WOLNOŚĆ ŚLĄSKIE AL. KOŚCIUSZKI 5 42-200 CZĘSTOCHOWAWARSZAWA CC GALERIA MOKOTÓW MAZOWIECKIE UL. WOŁOWSKA 12 02-989 WARSZAWAWROCŁAW CC WROCŁAW KORONA MAŁOPOLSKIE UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 126 C; 51-421 WROCŁAWGDAŃSK CC KREWETKA POMORSKIE UL. KARMELICKA 1; 80-001 GDAŃSKCZĘSTOCHOWA CC CZĘSTOCHOWA SLĄSKIE ALEJA TADUSZA KOŚCIUSZKI 5; 50-752 CZĘSTOCHOWALUBLIN CC LUBLIN PLAZA KUJAWSKO-POMORSKIE LIPOWA 13 ; 20-020 LUBLINBIELSKO-BIAŁ CINEMA CITY BIELSKO BIAŁA SLĄSKIE UL. LESZCZYNOWA 20; 43-382 BIELSKO-BIAŁAZIELONA GÓRA CINEMA CITY ZIELONA GÓRA SLĄSKIE UL. WROCŁAWSKA 17; 65-427 ZIELONA GÓRABYDGOSZCZ MULTIKINO MARSZAŁKA FERDYNANDA FOCHA 48, 85-070 BYDGOSZCZCZECHOWICE DZIEDZICE MULTIKINO UL. LEGIONÓW 83, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICEELBLĄG MULTIKINO UL. PŁK. DĄBKA 152, 82-300 ELBLĄGGDAŃSK MULTIKINO AL. ZWYCIĘSTWA 14, 80-219 GDAŃSKGDYNIA MULTIKINO UL. WASZYNGTONA 21, 81-342 GDYNIAJAWORZNO MULTIKINO UL. GRUNWALDZKA 59, 43-600 JAWORZNOKATOWICE MULTIKINO UL. 3 MAJA 30, 40-097 KATOWICEKIELCE MULTIKINO UL. WARSZAWSKA 26, 25-317 KIELCEKOSZALIN MULTIKINO UL. PADEREWSKIEGO 1, 75-736 KOSZALINKRAKÓW MULTIKINO UL. DOBREGO PASTERZA 128, 31-416 KRAKÓWŁÓDŹ MULTIKINO UL. PIŁSUDSKIEGO 5, 90-368 ŁÓDŹLUBLIN MULTIKINO AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 34, 20-400 LUBLINOLSZTYN MULTIKINO UL. JULIANA TUWIMA 26, 10-748 OLSZTYNPOZNAŃ MULTIKINO MALTA UL. MALTAŃSKA 1; 61-131 POZNAŃPOZNAŃ MULTIKINO POZNAŃ 51 UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 51; 61-872 POZNAŃPOZNAŃ MULTIKINO STARY BROWAR UL. PÓŁWIEJSKA 42, 61-888 POZNAŃRADOM MULTIKINO UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 1, 26-609 RADOMRUMIA MULTIKINO UL SOBIESKIEGO 14 A, 84-230 RUMIARYBNIK MULTIKINO UL. CHROBREGO 1, 44-200 RYBNIKSZCZECIN MULTIKINO UL. WYZWOLENIA 18/20, 70-554 SZCZECINSŁUPSK MULTIKINO UL. SZCZECIŃSKA 58, 76-800 SŁUPSKRZESZÓW MULTIKINO UL KOPISTO 1, 35-315 RZESZÓWSOPOT MULTIKINO UL. BOHATERÓW MONTE CASISINO 63, 81-767 SOPOTTYCHY MULTIKINO UL. JANA PAWŁA II 18/16, 43-100 TYCHYWARSZAWA MULTIKINO TARGÓWEK UL. GŁĘBOCKA 15, 03-287
WARSZAWAWARSZAWA MULTIKINO URSYNÓW AL. KEN 60, 02-777 WARSZAWAWARSZAWA MULITKINO WOLA PARK UL. GÓRCZEWSKA 124, 01-460 WARSZAWAWARSZAWA MULTIKINO ZŁOTE TARASY UL. ZŁOTA 59; 00-120 WARSZAWAWŁOCŁAWEK MULTIKINO UL. PUŁASKIEGO 10/12; 87-800 WOCŁAWEKWROCŁAW MULTIKINO ARKADY WROCŁAWSKIE UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4; 53-333 WROCŁAWWROCŁAW MULTIKINO WROCŁAW PASAŻ GRUNWALDZKI PLAC GRUNWALDZKI 22; 50-363 WROCŁAWM-32 ZABRZE MULTIKINO UL. GDAŃSKA 18; 41-800 ZABRZEZGORZELEC MULTIKINO UL. ARMII KRAJOWEJ 52 A; 59-900 ZGORZELEC